حاصباني يتحدّث عن "خطوة أولى" من مسار دوليّ لدعم القضاء اللبناني

لفت النائب غسان حاصباني عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إلى أنّ “البيان المشترك في مجلس حقوق الانسان بهدف كشف الحقيقة بجريمة انفجار المرفأ هو خطوة أولى من مسار دولي لدعم القضاء اللبناني، ساهمنا بالعمل على إنجازها مع أهالي الضحايا والمتضررين.”

ويشار إلى أنّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد دعا إلى إجراء “تحقيق جاد” في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة رددتها عشرات الدول اليوم الثلاثاء.

وقال تورك في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار أغسطس آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير”.

البيان المشترك في مجلس حقوق الانسان بهدف كشف الحقيقة بجريمة انفجار المرفأ هو خطوة أولى من مسار دولي لدعم القضاء اللبناني، ساهمنا بالعمل على انجازها مع أهالي الضحايا والمتضررين.#انفجار_مرفأ_بيروت #غسان_حاصباني #لبنان #الجمهورية_القوية — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) March 7, 2023