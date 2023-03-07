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حاصباني يتحدّث عن "خطوة أولى" من مسار دوليّ لدعم القضاء اللبناني

منذ 34 دقيقة
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

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لفت النائب غسان حاصباني عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إلى أنّ “البيان المشترك في مجلس حقوق الانسان بهدف كشف الحقيقة بجريمة انفجار المرفأ هو خطوة أولى من مسار دولي لدعم القضاء اللبناني، ساهمنا بالعمل على إنجازها مع أهالي الضحايا والمتضررين.”

ويشار إلى أنّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد دعا إلى إجراء “تحقيق جاد” في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة رددتها عشرات الدول اليوم الثلاثاء.

وقال تورك في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار أغسطس آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير”.

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