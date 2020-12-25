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حاصباني: يجب أن يتبع انتهاء التدقيق الجنائي بتحرك القضاء

منذ ساعتين
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

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لفت الوزير السابق ​غسان حاصباني​، الى أهمية “قانون رفع ​السرية المصرفية​ عن الحسابات التي التي يشملها التحقيق”، موضحا أنه “لن ترفع السرية المصرفية بشكل كامل عن كل الحسابات، والقانون الذي أقر لا يشمل ذلك، وهو لمدة سنة واحدة”.

واعتبر حاصباني في تصريح تلفزيوني، أنه “عندما ينتهي التدقيق الجنائي، يجب أن يتبع بالملاحقة ويتحرك ​القضاء اللبناني​ بحال الخلل أو المخالفات التي تكشفها شركة التدقيق الجنائي”.

وبعد نحو شهر على إعلانها الانسحاب من عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، أكّد وزير المالية غازي وزني، موافقة شركة الفاريز ومارسال Alvarez & Marsal على متابعة التدقيق الجنائي.
وأشار وزني بعد اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الأربعاء 23 كانون الأول، إلى أن “التواصل مع الشركة سيبدأ اليوم”. وأضاف أن الشركة “كانت قد أرسلت إلى مصرف لبنان، منذ عشرة أيام، رسالة أبدت فيها استعدادها لإعادة العمل مع الدولة اللبنانية”.

يُذكَر أن الشركة كانت قد انسحبت من العقد بعد تمديده 3 أشهر، في عملية مفاجئة، برَّرتها الشركة بعدم استلامها المستندات المطلوبة لاجراء التحقيق بصورة صحيحة، حين تذرّع الحاكم رياض سلامة بقانون السرية المصرفية.

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