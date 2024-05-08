حاصباني يوجه رسالة من الأمم المتحدة: لبنان بلد عبور للنازحين

وجه النائب غسّان حاصباني، رسالة بعد زيارته ومجموعة من النوّاب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، أكد فيها على ضرورة تطبيق القرار 1701 لافتا إلى أن بلد عبور وليس لجوء في إشارة إلى ملف النازحين.

وقال النائب غسّان حاصباني في فيديو، نشره على منصّة “أكس”، بعد زيارته ومجموعة من النوّاب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، “التقينا ضمن وفد نيابي ضم نوابا من المعارضة الموسعة، نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة روزماري ديكارلو، وأوصلنا رسالة واضحة بالنسبة إلى تطبيق القرار 1701 وأهميّة تطبيقه اليوم، في ظلّ خطر الحرب الواسعة على لبنان، إضافة إلى موضوع النازحين السوريّين ودور الأمم المتحدة بعدم تشجيع النزوح الأكبر إلى لبنان وتأدية دورها بحسب المعاهدات والاتفاقات الموقّعه معها وعدم الخروج عن السيادة اللبنانيّة، بما فيها أوّلاً تخفيف الدعم للنازحين السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، خصوصا أن لبنان في المعاهدات والاتفاقات التي وقّعها مع الأمم المتّحدة هو بلد عبور وليس بلد لجوء”.

أضاف: “لا يمكن لأيّ شخص نزح إلى لبنان البقاء فيه أكثر من سنة، إذا لم يكن وضعه قانونيّاً. ولذا، يجب أن يرحّل إلى بلد آخر أو إلى بلده، إذا كان هناك من إمكانيّة، وكانت الساحة آمنة”.

ختم: “هذه هي رسالتنا التي أوصلناها مباشرة، تبعا لكل ما نقوم به الآن داخل لبنان أيضا، وكانت على أعلى المستويات في الأمم المتّحدة”.