حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السراي الكبير: “ما رح احكي شي”

عند وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى السراي الكبير للمشاركة في الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه رئيس الحكومة حسان دياب، سأله أحد الصحفيين عن طرح اقالته او امكانية طرح حلول لسعر صرف الدولار، أجاب، “ما رح احكي شي”.

وبدأت منذ قليل في السرايا، جلسة مجلس الوزراء الطارئة لمعالجة الاوضاع النقدية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وفي حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد نقابة الصرافين الذي سيحضر جانبا من الجلسة.

وطلب حاكم مصرف لبنان من كل شركات الصيرفة من الفئة “أ” التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقدا من شركات تحويل الأموال OMT,OCI,Masri أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميا (3940 – 3910).

كما يطلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان”.

وصدر عن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة سابقاً البيان الآتي:

“عطفا على بياننا الصادر في 2020/6/9 والمتعلق بآلية بيع وتسليم شركات الصيرفة الدولار، نطلب من كل شركات الصيرفة من الفئة “أ” التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقدا من شركات تحويل الأموال OMT,OCI,Masri أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميا (3940 – 3910). كما يطلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان”.