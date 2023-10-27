الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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حالات حروق في الجنوب نتيجة استخدام القذائف الفوسفورية "المحرمة دولياً"

منذ 8 ساعات
من الحدود الجنوبية

من الحدود الجنوبية

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كشف رئيس الصليب الأحمر اللبناني، أنطوان الزغبي، عن “رصد حالات حروق في جنوب لبنان منذ اليوم الأول للقصف الإسرائيلي، نتيجة استخدام القذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، مؤكدا توثيق هذه الحالات مع الجيش اللبناني وفق ما تنص المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وفي حديث لـ”سبوتنيك”، أكد الزغبي “الجاهزية التامة للصليب الأحمر الذي وضع خططا احترازية انطلاقا من مسؤوليته عن الحلقة الأولى من الأمن الصحي, وأنه في حال وقعت الحرب في لبنان سيكون بحاجة إلى مساعدات دولية”.

وعن خطط استباقية تم وضعها لناحية إدارة مخاطر الكوارث، أشار إلى وجود “5100 مسعف و12 ألف متطوع و13 بنك دم و32 مستوصفا ومركزا اجتماعيا جميعها متأهبّة على كامل الأراضي اللبنانية”.

وشدد على أن, “الصليب الأحمر يمتلك المعدات اللازمة للتطورات الراهنة لكنها تبقى غير كافية، ما يستوجب إرسال مساعدات دولية إضافية خصوصا من قبل الصليب الأحمر الدولي والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر وكل الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر في العالم”.

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