حالة إيجابية واحدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت أمس

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان
مطار رفيق الحريري الدولي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفادت وزارة الصحة العامة، أن نتائج الدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/8/2020؛ أظهرت وجود حالة إيجابية.

وفي ما يلي تفاصيل هذه النتائج:

– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

– رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

– رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

وزارة التربية تفتح أبواب مجمعّي بئر حسن والدكوانة لإيواء الأسر المتضرّرة

بهاء الحريري لـ قناة “المملكة” الأردنية: لا خيارات غير رحيل الحكومة

قطار يعلن استقالته من الحكومة: نفسي حزينة حتى الموت

رئيس بلدية عمشيت: ما ورد في تقرير وزارة الصحة غير صحيح