حالة إيجابية واحدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت أمس
أفادت وزارة الصحة العامة، أن نتائج الدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/8/2020؛ أظهرت وجود حالة إيجابية.
وفي ما يلي تفاصيل هذه النتائج:
– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالة واحدة إيجابية).
– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
– رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).
– رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
– رحلة أبو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).