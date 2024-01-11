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"حالة حرب وطنية بامتياز".. ودعوة لإعادة النظر بخطة الطوارىء الصحية!

منذ 17 دقيقة
منزل استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرشوبا الجنوبية - أرشيفية

منزل استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرشوبا الجنوبية - أرشيفية

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اعتبر رئيس “حملة الصحة حق وكرامة” اسماعيل سكرية، أنّ “استهداف العدو الصهيوني لمركز للرعاية الصحية الإسلامية هو عدوان غير مستغرب، بعد أطروحة الإجرام غير المسبوق التي قدمها في غزة بحق القطاع الصحي، أطباء وممرضين وإسعاف ومستشفيات ومراكز رعاية وأدوية ومستلزمات طبية، وهو ما يحمل رسالة خطيرة للمؤسسات الصحية في لبنان، انطلاقًا من الجنوب، مضمونها استباحة واستهداف كل ما يرفع حرارة الضغط المؤلم على البيئة الحاضنة للمقاومة وبدون تمييز كما يعتقد بعض السذج من السياسيين ممن أدمنوا رهانات الوعود الخارجية الخادعة”.

وطالب بـ “إعادة النظر بخطة الطوارئ الصحية وتعزيزها وتحصينها بقرارت تنفيذية استثنائية تحاكي اعترافًا صريحًا عالي الصوت بأننا نعيش حالة حرب ليست جنوبية فحسب، بل وطنية بامتياز”.

وختم سكرية: “إن تدمير أحد مراكز الهيئة الصحية في بلدة حانين، وارتقاء شهيدين يضع المؤسسات الصحية هدفًا، وخطة الطوارئ الصحية أمام بداية الامتحان”.

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