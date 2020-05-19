حالتان جديدتان وشفاء 24 في عكار… و60 فحص PCR في صيدا القديمة

صدر عن غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار التقرير اليومي حول فيروس كورونا، بيّنت فيه، ان عدد الحالات الاجمالي في محافظة عكار 58 اصابة توزعت على الشكل التالي:

– حالات ايجابية: 34

– حالات جديدة:2

– حالات الشفاء: 24

توازياً، باشر مستشفى صيدا الحكومي الجامعي في صيدا القديمة في حملة هي الأولى من نوعها لإجراء فحوص PCR في المدينة القديمة وفي اطار الفحوص العشوائية الإستباقية التي تجريها وزارة الصحة مجانا في مختلف المناطق.

وأجرى فريق من ممرضي المستشفى، على مدى 3 ساعات فحوص PCR لحوالى 60 شخصا من قاطني المدينة القديمة.