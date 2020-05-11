حالتا كورونا في مجدليا.. وتسجيل إصابة في بلدية القيطع

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أوضحت خلية الازمة في بلدية جديدة القيطع – عكار في بيان أن “بعد مراجعة المختصين الاستشفائيين و الطبيين المعنيين بازمة كورونا، تبين أن نتيجة فحص pcr لـ (غ.م.أ ) قد اتت ايجابية، كما ان نتائج ال Pcr لكل من (أ م.أ) و (ع..ر.ع)و(ش.خ.ط)و(ر.ع.أ) Gray zone. غير حاسمة، وسيتم اعادة الفحص لهم بعد اسبوع مع الاستمرار بالحجر 14 يوم وقائيا لكل منهم “.

اضاف البيان : “اننا نسال الله الشفاء للمرضى، ونتمنى على الاهالي اخذ الحيطة والحذر، والبقاء في المنازل”.

وفي مجدليا أفادت الأنباء عن تسجيل إصابتين حتى الآن بعد صدور الفحوصات الطبية لعدد من مواطني البلدة. بدوره الحزب التقدمي الاشتراكي أصدر بيان عبر

وكالة داخلية الغرب في الحزب جاء فيه:

بناءً على نتائج الفحوصات المخبرية تبين أن هناك حالتين مصابتان لغاية الآن بفيروس كورونا في بلدة مجدليا.

وعليه، ستتخذ خلية الأزمة في وكالة داخلية الغرب بالتعاون مع خلية الازمة في مجدليا والبلدية ووزارة الصحة وطبابة القضاء في عاليه كافة تدابير الحماية لتطويق انتشار الوباء وحفظ السلامة العامة في البلدة.

إن ما جرى في بلدة مجدليا يؤكد ما حذر منه رئيس الحزب وليد جنبلاط لناحية عدم التهاون في تطبيق اجراءات الحجر وكل تدابير الحماية والوقاية من الوباء.

وبناء على ذلك، ندعو اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار وكل بلديات الغرب والشحار وجميع الأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات المعنية الى ضرورة التشدد في تطبيق اجراءات التعبئة العامة، سيما ان ما جرى في بلدة مجدليا يجب ان يشكل جرس انذار يستدعي اتخاذ اعلى درجات الالتزام بقواعد وشروط الوقاية والحماية.

وفي هذا الاطار، نتوجه بالشكر الى طبابة القضاء في عاليه والصليب الاحمر والدفاع المدني وكذلك اتحاد البلديات والبلديات في منطقة الغرب على تعاونهم وجهدهم في التصدي للوباء، مع التأكيد ان خلية الازمة في وكالة داخلية الغرب ستكون يدا واحدة مع كافة المعنيين في مكافحة الوباء وهي لن توفر دعما ومساعدة على هذا الصعيد.