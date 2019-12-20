حال الطرقات حتى مساء اليوم الجمعة
أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار هي:
-ساحة حلبا
-المحمرة
-ساحة العبدة
-الحصنية
-البيادر
– مفرق وادي الجاموس
– السنديانة
-مفرق كوشا
– مفرق ببنين
▪أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس فهي :
– ساحة النور
-البداوي
– البالما
-التبانة تحت جسر المشاة
-دوار الميناء
-طريق المئتين
▪الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي:
-تعلبايا
-الطرقات الداخلية تعلبايا
-سعدنايل
-المرج
-اوتوستراد زحلة
– جديتا العالي
– القرعون
-كامد اللوز – جب جنين
-غزة
– مفرق الصويري
– مفرق راشيا المصنع
– الاوتوستراد العربي تعنايل
– كسارة