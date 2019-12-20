أخبار لبنان

حال الطرقات حتى مساء اليوم الجمعة

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أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار هي:

-ساحة حلبا
-المحمرة
-ساحة العبدة
-الحصنية
-البيادر
– مفرق وادي الجاموس
– السنديانة
-مفرق كوشا
– مفرق ببنين

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▪أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس فهي :
– ساحة النور
-البداوي
– البالما
-التبانة تحت جسر المشاة
-دوار الميناء
-طريق المئتين

▪الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي:

-تعلبايا
-الطرقات الداخلية تعلبايا
-سعدنايل
-المرج
-اوتوستراد زحلة
– جديتا العالي
– القرعون
-كامد اللوز – جب جنين
-غزة
– مفرق الصويري
– مفرق راشيا المصنع
– الاوتوستراد العربي تعنايل
– كسارة

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