حال طوارىء في مخيم البداوي بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في وادي النحلة

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أعلنت اللجنة الصحية في مخيم البداوي عن تكثيف حال التأهب داخل المخيم ووضع المؤسسات الطبية جميعا بحال طوارئ.

وأضافت في بيان، “سيتم التواصل حاليا مع بلدية البداوي لمتابعة الحالات المصابة ومن تواصل معها، كما يتم التنسيق الكامل بين الاونروا ووزارة الصحة اللبنانية لمتابعة الحالات المصابة وتوسيع رقعة المسح في الاحياء المجاورة”.

ودعت اللجنة الاهالي في مخيم البداوي الى “اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر والوقاية الصحية من هذا الوباء المتفشي”.

وجاء في بيان اللجنة الصحية في مخيم البداوي: أنه “بناء على المعطيات الصحية لجوار مخيم البداوي، وخصوصا في وادي النحلة المتاخم، حيث اكتشفت ست حالات كورونا، ستقوم بتكثيف حال التأهب داخل المخيم ووضع المؤسسات الطبية جميعا بحال طوارئ”.

وأفادت أنه “سيتم التواصل حاليا مع بلدية البداوي لمتابعة الحالات المصابة ومن تواصل معها. كما يتم التنسيق الكامل بين الاونروا ووزارة الصحة اللبنانية لمتابعة الحالات المصابة وتوسيع رقعة المسح في الاحياء المجاورة”.

ودعت اللجنة الاهالي في مخيم البداوي الى “اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر والوقاية الصحية من هذا الوباء المتفشي”.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اليوم السبت عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1536.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 24 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (22 منهم من المخالطين)، وحالتين بين الوافدين”.

وأعلنت بلدية الغبيري أنها تتابع من خلال مركزها الصحي وقسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة إجراء فحوصات PCR لحالات تم الاشتباه بها ضمن منطقة الحرش بئر حسن وهي 6 حالات أتت نتيجتهم إيجابية.

وتم نقل حالتان الى المستشفى الحكومي، أما الاربع إصابات تم عزلهم في المنزل بإشراف البلدية.

وبناء عليه تم يوم امس اجراء 62 فحص لمخالطين. كما أجري اليوم 35 فحص PCR.

وعليه قامت المفرزة الصحية في بلدية الغبيري بإجراء تعقيم شامل للحي المذكور وأقفلت شرطة البلدية بعض المحلات ومنعت التجول ضمن الحي بانتظار صدور نتائج الفحوصات للمخالطين.

ودعت البلدية، الأهالي الى الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تصدر عنها وعن وزارة الصحة ومنها عدم الاختلاط ومراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة والاهتمام بالنظافة العامة.