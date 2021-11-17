حاول بيع كمية من حبوب الكبتاغون.. فوقع بقبضة الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد المطلوبين للقضاء بجرم مخدّرات، بمحاولة بيع كميّة من حبوب الكبتاغون المخدّرة في مدينة طرابلس، ويدعى:

– ع. خ. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني الجنسية)

بعد رصدٍ وتعقّب، تمكّنت قوّة من المجموعة بتاريخ 11-11-2021، من توقيف المشتبه به في محلّة الزاهرية – طرابلس، وذلك أثناء محاولته بيع الحبوب المخدّرة، التي ضبطتها بحوزته، وبلغت /1858/ حبّة.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.