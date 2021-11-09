حاول خلع باب إحدى المحال في مار مخايل

خلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بجولة ميدانية في محلة مار مخايل النهر، قرب بنك بيروت، شاهد عناصر الدورية أحد الأشخاص يحاول خلع باب إحدى المحال في المنطقة بهدف السرقة.

وفور مشاهدته للدورية حاول الفرار، وفشلت محاولته بعد أن ألقى رجال فوج الحرس القبض عليه بالسرعة المطلوبة.

وقد ضبط بحوزته مسدسًا وهميًا (قداحة)، بالإضافة إلى سكاكين وأدوات كان يستعملها خلال محاولته خلع باب المحل، تم سوقه إلى قيادة الفوج في الكرنتينا.

وبالتحقيق معه، تبين أنه من التابعية السورية وهو من أصحاب السوابق، وقد اعترف أن المسدس الوهمي الذي ضُبط بحوزته كان يستعمله لترويع المواطنين بهدف السرقة، كما سبق له أن قام بعدة عمليات سرقة في أماكن مختلفة منها في “سوق الأحد الشعبي”، بالإضافة إلى سرقة عدد من المنازل.

وبناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أعطى قائد فوج الحرس العقيد الركن علي صبرا الأمر بتسليمه مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.