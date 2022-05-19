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حبشي: أرواح الناس ليست سلعة رخيصة تحت رحمة السلاح المتفلت

19 - مايو - 2022
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غرّد النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر”، قائلا: “إنها ليست المرة الاولى ولن تكون المرة الأخيرة اذا لم تضرب القوى الأمنية بيد من حديد في بعلبك الهرمل وتعيدها الى رحاب الدولة والقانون، مشيرا الى أن أرواح الناس ليست سلعة رخيصة تحت رحمة السلاح المتفلت”.

وأضاف: “إني أتوجه بأحر التعازي لأهل الضحية وأتمنى عليهم ضبط النفس كما ادعو في نفس الوقت الجهات المعنية الى تسليم القاتل حقناً للدماء وتفادياً للاسوأ”.

وتابع: “لقد تواصلت مع مدير المخابرات ومشكورًا تبين لي أنه يتابع الوضع بشكل حثيث ونتمنى على القوى الأمنية أن تقوم بواجبها بشكلٍ كامل”.

 

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