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حبشي: لبنان سيظل في دائرة الخطر طالما القرار بيد حزب الله

منذ 13 ثانية
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن “لبنان سيظل دائماً في دائرة الخطر طالما أن القرار ليس بيد الدولة اللبنانية، بل بيد ميليشيا “حزب الله”، الذي يتحاشى الدخول في الحرب، كما أن الأميركيين والإيرانيين لا يرغبون بتوسيع نطاقها”.

وأضاف: “لكن العمليات على الأرض يمكن أن تفرض الحرب، وهو ما يضع لبنان في دائرة الخطر، لأن القرار بيد حزب الله”.

اما بخصوص زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين، كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي، إلى لبنان، قال حبشي إن “المفاوضات لحل الخلافات الحدودية تُجرى، وكما جرت أثناء الترسيم البحري، بشكل غير مباشر بين حزب الله وإسرائيل”.

وتساءل: “ماذا يهمني، اليوم، من تحرك هوكستين؟ يمكن أن يكون الترسيم البحري قد فرّط بحقوق الشعب اللبناني، وقد أجرى التفاوض حزب الله مع إسرائيل بغطاء من الدولة اللبنانية”.

وختم مشدداً على أنه “من المعيب أن الاتفاقية لم تعرض حتى على مجلس النواب. فمن يضمن أن الترسيم البري ليست له أثمان أخرى؟”.

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