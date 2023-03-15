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حبشي من فرنسا: أنا هنا كنائب لأشهد على ما يجب القيام به!

منذ 32 ثانية
النائب أنطوان حبشي

النائب أنطوان حبشي

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غرّد النائب انطوان حبشي عبر حسابه الخاص على “تويتر” كاتباً: “لست هنا لعقد لقاء سياسيّ حول معاناة أُسر ضحايا مأساة انفجار مرفأ بيروت، أنا هنا كنائب لأشهد على ما يجب القيام به وما نحاول القيام به إلى جانبكم.”

تغريدة حبشي أتت خلال حلقة حواريّة في فرنسا رعتها جمعية المستقبل الفرنسي اللبناني والمجلة السياسيّة والبرلمانيّة.

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