حبشي من فرنسا: أنا هنا كنائب لأشهد على ما يجب القيام به!

غرّد النائب انطوان حبشي عبر حسابه الخاص على “تويتر” كاتباً: “لست هنا لعقد لقاء سياسيّ حول معاناة أُسر ضحايا مأساة انفجار مرفأ بيروت، أنا هنا كنائب لأشهد على ما يجب القيام به وما نحاول القيام به إلى جانبكم.”

تغريدة حبشي أتت خلال حلقة حواريّة في فرنسا رعتها جمعية المستقبل الفرنسي اللبناني والمجلة السياسيّة والبرلمانيّة.

النائب #أنطوان_حبشي من #فرنسا:" لست هنا لعقد لقاء سياسي حول معاناة أُسر ضحايا مأساة #انفجار_مرفأ_بيروت ، أنا هنا كنائب لأشهد على ما يجب القيام به وما نحاول القيام به إلى جانبكم."

خلال حلقة حوارية رعتها جمعية المستقبل الفرنسي اللبناني والمجلة السياسية والبرلمانية . pic.twitter.com/DCOdH4Y3Uv — Antoine Habchi (@antoinebhabchi) March 15, 2023