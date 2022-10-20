حبشي يصوّب على نائب "تسلّل" في موكب الثنائي الشيعي لتعطيل الجلسة

أشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب “أنطوان حبشي” عقب انتهاء جلسة مجلس النواب الى أن موقف الثنائي الشيعي في تعطيل الانتخابات مفهوم، لكنه استغرب سلوك نواب “مسيحيين” آخرين تسللوا في ثنايا موكب الثنائي الشيعي، على حد تعبيريه.

وفي تغريدة على تويتر، قال حبشي: خرج ولم يعد”… من المخزي ان يتسلل مطأطئي الرأس، من يدعي الحفاظ على حقوق المسيحيين، في ثنايا موكب الثنائي الشيعي لتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: يهوذا_و_شجرة_التين.

وكان مجلس النواب قد التأم في ساحة النجمة صباح الخميس 20/10/2022 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الثالثة.

وبعد التصويت، انتهت الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصل “ميشال معوّض” على 42 صوتاً فيما صوّت 55 نائباً بورقة بيضاء وصوّت 22 نائباً لأسماء أخرى.

امّا في الدورة الثانية، ففُقد النصاب، وحدّد بري جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين 24 تشرين الأول عند الساعة 11 قبل الظهر.