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حبيب يكشف لصوت بيروت انترناشونال عن قروض جديدة من مصرف الاسكان

منذ 25 دقيقة
أنطوان حبيب

أنطوان حبيب

اميمة شمس الدين
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كشف رئيس مجلس الإدارة -المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في حديث لصوت بيروت انترناشونال عن قروض جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وعن قروض جديدة اخرى قيد الدرس لذوي الحاجات الخاصة، اضافةً الى القروض السكنية وقروض الترميم وقروض الطاقةالشمسية.

وقال: “وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة توتال بالنسبة لقروض الطاقة الشمسية ووقعنا مذكرة تفاهم مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تقدم بموجبها مساعدة فنية للمقترضين في مجال معالجة مياه الصرف الصحي للمنازل في الارياف وذلك لمساعدة اللبنانيين للبقاء في قراهم”.

واذ كشف حبيب عن امكانية اعطاء قروض بالدولار الاميركي على ان يتعهد المقترض بان يلتزم بتسديدها بالدولار، اشار الى ان هناك اتصالات مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والانماء بخصوص التعاون من اجل اعطاء قروض للطاقة الشمسية وشراء مسكن والترميم بانتظار قرض الصندوق العربي المنتظر وقيمته ٥٠ مليون دينار كويتي اي ما يعادل ١٦٥ مليون دولار متوقعاً ان بتم الافراج عن هذا القرض بعد عيد الفطر.

واذ لفت حبيب الى ان القروض تقدم حصراً عبر الموقع الالكتروني لمصرف الاسكان كما هناك خط ساخن(١٦٢٠) لتلقي الشكاوى في حال وجود مشكلة في تعبئة الطلبات اشار الى انه زار الموقع ٨٠٠ الف زائر وبلغ عدد المسجلين للحصول على قروض بحدود ٩٥٠٠ والذين قدموا طلبات ٧٤٠٠ موزعين على ٤٠٠٠ لشراء شقة و ١٠٠٠ للترميم واقل من ٣٠٠٠ للطاقة الشمسية.

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