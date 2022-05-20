حبيقة لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لتشكيل حكومة في وقت سريع وإلا…

استغرب الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديث الى “صوت بيروت انترناشونال” عدم انعكاس انجاز الانتخابات النيابية ووصول وجوه جديدة الى مجلس النواب على سعر صرف الدولار الذي تجاوز الـ٣٠ الف ليرة، مشيراً إلى ان سبب ارتفاع الدولار يعود الى انخفاض العرض عليه بعدما شهدنا في فترة الانتخابات انفاق الكثير من الدولارات من قبل المرشحين، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي وعدم الثقة من قبل المواطنين بأن الامور ستتغير مع المجلس الجديد في ظل احتمال بقاء رئيس المجلس الحالي وبقاء رئيس الجمهورية الى اخر تشرين.

ورأى حبيقة انه في حال تشكلت حكومة جديدة الاسبوع المقبل، وبدأت باتخاذ الاجراءات والاصلاحات المطلوبة وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد عندها سيشهد البلد ارتياحاً والدولار يعاود الى الانخفاض.

وتخوف حبيقة من عدم تشكيل حكومة في وقت سريع الذي سيفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية اكثر، لافتاً إلى انه في حال عدم تشكيل حكومة الى حين الاستحقاق الرئاسي عندها تصبح الحكومة حكومة تصريف اعمال الى رأس السنة وهذا مكلف جداً على البلد.

واذ اعتبر ان وصول وجوه جديدة الى مجلس النواب امر ايجابي، معتبراً انه ما زال هناك عدد كبير من النواب الذين كانوا سابقاً، معتبراً ان العبرة في انتخاب رئيس مجلس نواب جديد مستبعداً ان يتغير الرئيس الحالي.

ورأى انه في حال تشكيل حكومة في وقت سريع مع رئيس جديد لها بامكانها ان تقوم بالاصلاحات وان تبرم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات الرئاسية.

ورأى حبيقة ان نتائج الانتخابات وان كانت ايجابية بوصول عدد من النواب التغييريين لكننا نحتاج لوقت طويل كي نلمس اي تغيير في الاوضاع سيما واننا قادمون على انتخابات رئاسية وهناك خوف من فراغ رئاسي وان نكون امام حكومة تصريف اعمال لوقت طويل.

وبالنسبة لغلاء المحروقات و أسعار كافة السلع، أوضح أن الغلاء عالمي بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، مشيراً الى أن سعر برميل النفط وصل الى ١١٤ دولار أميركي فضلاً عن التضخم العالمي الحاصل وارتفاع الاسعار عالمياً فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً.