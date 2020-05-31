تفقد وزير الصناعة عماد حب الله معمل “كلير غلاس” في بعلبك، برفقة النائبين علي المقداد وأنور جمعة، ونائب رئيس مؤسسة “إيدال” علاء حمية.

وقال حب الله، “آن الأوان لدولتنا وحكومتنا بأن تقدم الدعم الجدي والحقيقي للصناعيين، وبدأ ذلك يظهر من خلال الدعم المالي الذي أقره مجلس النواب قبل ثلاثة أيام، ونأمل أن يؤدي هذا الدعم إلى المحافظة على الصناعة اللبنانية وتطويرها بشكل أكبر وأسرع”.

وأضاف، “نحن هنا في وسط بعلبك الهرمل، نرى صناعات متطورة ومتقدمة، وليس لدينا أدنى شك بأننا نملك كل المقومات، إذا قررنا كدولة لبنانية وصناعيين وأبناء المنطقة، نتمكن من تلبية احتياجات وطننا، لا بل نستطيع التصدير أيضا إلى الخارج”.

وهنأ أصحاب المصنع وإدارته على كل عملهم، وأهنئ أبناء المنطقة ونوابها على دعمهم الدائم، ومتابعتهم لكل التفاصيل، وإلى المزيد من التقدم إن شاء الله”.

وختم: “مدينة بعلبك الصناعية هي محط عمل متواصل من وزارة الصناعة، ومتابعة من نواب المنطقة، بالإضافة ألى عملنا مع “UNIDO” منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومع السفارة الإيطالية المهتمة جدا بهذا الموضوع، وسنتابع الاجتماعات نحن وإياهم في بيروت، وإن شاء الله بعد إنجاز المخطط التام للمنطقة، سنعلن عن المدينة الصناعية في بعلبك”.