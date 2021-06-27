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حب الله: أيعقل انهم ما زالوا لا يصدقون ان غضب الناس آت؟

27 - يونيو - 2021
عماد حب الله

عماد حب الله

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غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله عبر صفحته على “تويتر” كاتبا: المتزعمون مفسدون متسلطون اسرى عروش خاوية مصهورة من مرجعيات تاريخية ومستجدة، أيعقل انهم ما زالوا لا يصدقون ان غضب الناس آت؟ أنصدق أن أبصارهم عميت ولا يقرؤون التاريخ؟ أما آن الاوان ليبصروا وان يتوقفوا عن امتهان كرامات الناس؟ والله حتى اذنابهم ستنقلب عليهم. وهل هي طوابير تسونامي؟

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