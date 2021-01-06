حب الله: حتى لا يتحجج احد بقطاع الصناعة سنتوجه للاقفال ابتداء من الاثنين المقبل

غرّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر حسابه على تويتر قائلاً: الى صناعيي لبنان الاعزاء، بسبب الحاجة الماسة في البلد لمحاربة وباء كورونا، وبالرغم من ان المصانع تستنثى من الاقفال في كل بلدان العالم، وحتى لا يتحجج احد بقطاع الصناعة، سنتوجه للاقفال ابتداء من الاثنين المقبل مع مراجعة دورية. اسأل الجميع تفهم الدوافع الوطنية وخطورة الوضع الصحي.

الى صناعيي لبنان الاعزاء،

بسبب الحاجة الماسة في البلد لمحاربة وباء كورونا، وبالرغم من ان

المصانع تستنثى من الاقفال في كل بلدان العالم، وحنى لا يتحجج احد بقطاع الصناعة، سنتوجه للاقفال ابتداء من الاثنين المقبل مع مراجعة دورية.

اسأل الجميع تفهم الدوافع الوطنية وخطورة الوضع الصحي — Imad Hoballah (@imadyhoballah) January 6, 2021