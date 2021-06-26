حب الله ومرتضى من زحلة: لضرورة ضبط حركة الصادرات

لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله إلى “العمل اليومي الذي تقوم به الوزارة وإدارتها لرفع الصادرات ووقف التهريب والعمل على تشديد كل إجراءات المراقبة”.

وقال خلال لقاء صباحي جمع عددا من الصناعيين في مكاتب مجموعة “غاردينيا غران دور” الاقتصادية في المدينة الصناعية في زحلة: “من صلب أولوياتنا منع ضرر أي بلد، فكيف الحال إذا كان التهريب الى المملكة العربية السعودية التي نحرص على سلامتها ونحن على إستعداد تام للتعاون مع الادارات المعنية في المملكة العربية السعودية من أجل التعاون لوقف التهريب الذي نصفه بأنه اجرام بحق لبنان والسعودية، ونحن منفتحون على أي أفكار تساهم في عودة الأمور إلى سابق عهدها ومستعدون للتعاون مع إخواننا السعوديين إن كانوا يودون المشاركة في المراقبة عبر إي شركة مراقبة”.

بدوره، أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى “حرص كل لبنان على الأمن المجتمعي العربي وفي مقدمه المملكة العربية السعودية، ونحن معنيون بمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع اللبناني”.

وأضاف: “يجب التحرك وبذل الجهد بشكل أكبر لتمتين وضبط حركة الصادرات وتشديد المراقبة وإيصال صورة ايجابية الى الخارج”.

وختاماً، جال الوزير حب الله يرافقه رئيس وأعضاء تجمع الصناعيين في البقاع في مصانع سومو بلاست للصناعات البلاستيكية، ثم زار معمل مياه البردوني في قاع الريم، واختتمت الزيارة في مصانع عصير جونيت.