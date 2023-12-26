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حتى إشعار آخر.. وزير الدفاع يُجمّد مفعول تراخيص الأسلحة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2023 8:19 مساءً
مسدس

مسدس - تعبيرية

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أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قرارًا حمل الرقم ١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.

وجاء في القرار:

“المادة الأولى: يجمّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارًا من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)
ب – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)
ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”.

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