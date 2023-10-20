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حتى هذا التاريخ.. الطيران السعودي يُلغي رحلاته إلى لبنان!

منذ ساعة واحدة
الطيران السعودي

الطيران السعودي

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على وقع التطورات المتلاحقة على جبهة الجنوب اللبناني، ألغى الطيران السعودي رحلاته إلى لبنان حتّى 31 تشرين الأول، وذلك في ضوء تصاعد التوتر والقصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيليّ و”حزب الله” وفصائل فلسطينية.

يأتي ذلك بعد أن كانت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، قد دعت المواطنين السعوديين كافة منذ يومين، التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليًا، وذلك بعد متابعة تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن لأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات لحين مغادرتهم.

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