حتي: لضرورة المضي في المفاوضات مع “الصندوق” ولعدم المس بالقرار 1701

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن وزير الخارجية ناصيف حتّي بعد لقائه نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن هذه الزيارة تترجم تعلّق فرنسا بلبنان والتزامها الى جانبنا لترافق جهودنا التي تهدف الى تخطي التحديات الكبيرة التي تواجهنا.

وقال حتّي: “مؤتمر “سيدر” يعكس مدى اهتمام فرنسا بلبنان والمطلوب توفير المناخ الملائم لتنفيذ شروطه والمضي قدماً بتنفيذ المشاريع التي تضمنها وعلينا العمل في هذا المجال بشكل سريع فالوقت ضاغط ويعمل ضد مصلحتنا”.

وأكد ضرورة المضي في المفاوضات مع صندوق النقد ونشيد بالدور الفرنسي في المشاركة ودعم “اليونيفيل” وأكدنا أهمية عدم المسّ بعديد هذه القوة وبمهامها وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 1701.

كما أكد أهمية معالجة كافة الأزمات في المنطقة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة