حتي: نؤيد سياسة الحياد الإيجابي… ولا نريد الدخول في محاور هنا وهناك

وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي

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أعلن وزير الخارجية ناصيف حتي تأييده سياسة الحياد الإيجابي.

وقال في حديث لسكاي نيوز عربية: “لا نريد الدخول في محاور هنا وهناك ولا نتدخل في شؤون دول أخرى”.
وشدد حتي على تمسكنا بقوات اليونيفيل في جنوب لبنان وسندافع عن أرضنا ضد أي عدوان.

واعتبر حتي ان “تاريخ إسرائيل في المنطقة تاريخ عدواني”.

وأضاف: “نعول على المجتمع الدولي والدور العربي لحفظ أمن لبنان وأؤيد سياسة الحياد الإيجابي ولا نريد الدخول في محاور هنا وهناك ولا نتدخل في شؤون دول أخرى”.

وتابع، “تصريحات لودريان عن لبنان تأتي في إطار المصارحة بين الأصدقاء”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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