حجار: أعتذر من اللبنانيين

أشار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار حول برنامج “أمان”، إلى أنه “بعد الاجتماع الأسبوعي لفريق عمل برنامج أمان في السرايا الحكومي للاطلاع على آخر المستجدات المتعلّقة بتنفيذ البرنامج والنظر في مدى التأخير في الدفع، أودّ أن أعتذر من اللبنانيين على التأخر في الدفع هذا الشهر لأسباب عدّة، أبرزها إضراب موظفي القطاع العام”.

وبشّر حجار في بيان، اليوم الأربعاء، “المستفيدين بأن الدفع سينطلق الأسبوع المقبل وسنبعث برسائل نصية للأشخاص المستحقين إبتداءً من يوم الاثنين المقبل، على أمل أن نرسل الرسائل في المرحلة المقبلة باكراً لكي تكون الدفعات متوازنة في آخر الشهر.”