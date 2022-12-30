الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجار استحصل على ضُعفي راتب هؤلاء... إليكم التفاصيل

منذ 28 دقيقة
الوزير هكتور حجار

الوزير هكتور حجار

A A A
طباعة المقال

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار في بيان، انه “بعد جهود حثيثة وجبارة ‏منذ الصباح الباكر، توصل الوزير حجار للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاون، على فرق ضعفي ‏الراتب عن 3 اشهر للمراكز والمشاريع بمن فيهم المستخدمين ونفقات الخدمة وعقود اجارة الخدمة. كما تمكن من الاستحصال على ‏موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق ابرامها ‏وعقود الانحراف، بعد ان خصص اعتماد بقيمة 400 مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام 2022”.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    المحروقات
    فوضى التعاميم تُكبّد قطاع المحروقات 4 ملايين في يوم
    مستشفى- تعبيرية
    نقابة عمال مستشفيات البقاع: لتحقيق مطالب موظفي مستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين
    مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
    55 ألفاً غادروا لبنان في 2022

    الأكثر قراءة

    الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة فضل شاكر
    شيرين وفضل شاكر في سهرة واحدة.. لقاء واتفاق "على ديو"
    بيليه
    مشهد مؤثّر.. آخر صورة لبيليه قبل لحظات من وفاته
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    مفاجأة مدوية.. نجم عالمي آخر قد يلحق برونالدو إلى نادي النصر!