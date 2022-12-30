حجار استحصل على ضُعفي راتب هؤلاء... إليكم التفاصيل

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار في بيان، انه “بعد جهود حثيثة وجبارة ‏منذ الصباح الباكر، توصل الوزير حجار للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاون، على فرق ضعفي ‏الراتب عن 3 اشهر للمراكز والمشاريع بمن فيهم المستخدمين ونفقات الخدمة وعقود اجارة الخدمة. كما تمكن من الاستحصال على ‏موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق ابرامها ‏وعقود الانحراف، بعد ان خصص اعتماد بقيمة 400 مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام 2022”.‏







