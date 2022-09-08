الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجار: لتوحيد الموقف الحكومي تجاه ملف النازحين

منذ 31 ثانية
هيكتور حجار

هيكتور حجار

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والاعضاء النواب.

واكد الوزير حجار “ضرورة توحيد الموقف الحكومي تجاه ملف النازحين السوريين، وضرورة التعاطي مع المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين بلغة الارقام، وضرورة وضع ضوابط لعمل المنظمات الدولية”.

واجمع الحاضرون على “ضرورة الاسراع في عودة النازحين الى بلدهم، لان لبنان لم يعد قادراً على التحمل”.

واكد علامة “استمرار عمل اللجنة للإلمام بهذا الملف من جوانبه كافة، بالإضافة الى الحصول على المعلومات الصحية والارقام الدقيقة من الوزارات المعنية والاجهزة الامنية كافة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جورج كلاس
    كلاس: تنمية الشباب لبناء أمة متضامنة هي خطوة حضارية
    يوسف الخليل
    الخليل يوقع سلسلة قرارات... وهذا ما جاء فيها
    نديم الجميل
    نديم الجميل: ما يجري مع القاضي بيطار هرطقة دستورية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل