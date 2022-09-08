حجار: لتوحيد الموقف الحكومي تجاه ملف النازحين

عقدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والاعضاء النواب.

واكد الوزير حجار “ضرورة توحيد الموقف الحكومي تجاه ملف النازحين السوريين، وضرورة التعاطي مع المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين بلغة الارقام، وضرورة وضع ضوابط لعمل المنظمات الدولية”.

واجمع الحاضرون على “ضرورة الاسراع في عودة النازحين الى بلدهم، لان لبنان لم يعد قادراً على التحمل”.

واكد علامة “استمرار عمل اللجنة للإلمام بهذا الملف من جوانبه كافة، بالإضافة الى الحصول على المعلومات الصحية والارقام الدقيقة من الوزارات المعنية والاجهزة الامنية كافة”.