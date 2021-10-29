حجار يكشف سبب التأخر بإطلاق "المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي"

أصدر وزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجّار بياناً يتعلّق “بالبطاقة التمويليّة” و”المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ١٩ والأزمة الاقتصادية في لبنان”، وأوضح حجّار أنه “أتمَّ التحضيرات اللازمة من جانبه لإطلاق هذين المشروعين بعد عملٍ متواصل مع المعنيين منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في الوزارة”.

وأكد في بيانه أن المنصة Impact ستكون جاهزة من الناحية التقنيّة واللوجيستيّة للبدء بعمليّة التسجيل خلال 10 أيام.

وكشف حجار أن “ما يعيق البدء بعمليّة التسجيل وبإطلاق “المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ١٩ والأزمة الاقتصادية في لبنان” المعروف بـ ESSN، الذي أصبح حاجة ملحّة في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، هو إقرار التعديلات المطلوبة وفق القانون رقم ٢١٩ في مجلس النواب.