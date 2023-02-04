حجار: 75 ألف عائلة جديدة ستستفيد من برنامج "أمان"

تابع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار زيارته إلى محافظة عكار في يومها الثالث والأخير، حيث زار قاعة التّكميلية الرّسمية في بلدة فنيدق، بدعوة من “الجمعيّة الخيرية للتنمية- فنيدق”، وبالتعاون مع جمعيات جرد القيطع، وجرى طرح عناوين عدّة تضمنت مطالب الجمعيات من أجل ديمومة عملها في المجتمع، وتقديم المساعدات ضمن إطار عملها، إلى جانب آليات التشبيك والتعاون مع الوزارة ضمن منطقة جرد القيطع.

وأكد حجار أنّ زيارته لعكار تأتي في سياق الإستماع لأوجاع المواطنين، وليس لأهداف سياسية، ولبحث كيفيّة حلحلة المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة.

وقال: “إن عدد المتطوعين الكبير في المنطقة، يثبت أن الدنيا لا تزال بخير، بالرغم من تردي الأوضاع المعيشيّة في البلاد”.

ووعد حجار بأنّ 75 ألف عائلة جديدة ستستفيد من برنامج “أمان”، وأسِف لأنّ مشروع التربية يتحرك ببطء بسبب الإضراب.

وبشأن النازحين السوريين، لفت الوزير إلى أنّ هناك مؤسسات دولية تدفع للنازحين فيما كان شرط الوزارة مؤخراً أن يتم الدفع لهم وللمجتمع المضيف أي للبنانيّين مثل النازحين.

ودعا الجمعيات أن تؤلف مجموعة للعمل فيما بينها بالتنسيق مع الوزارة من خلال جلسة عمل.

وحضر اللقاء النائب وليد البعريني، الشيخ عبد الاله أبو العائلة ممثلاً مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا، رئيس بلدية مشمش محمد بري، ومخاتير، ومدراء مدراس، وممثلون عن الجمعيات الأهلية وفاعليات.

وختم حجار زيارته لمنطقة جرد القيع بتفقد مركز مشمش للشؤون الاجتماعية حيث اطلع من مسؤولة المركز سناء فتاح على سير العمل فيه والمشاكل التي تواجهه.