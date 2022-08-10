حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!

أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك النائب علي حسن خليل بقيمة ١٠٠ مليار ليرة، وفقاً لما أفادت به قناة الـ”LBCI”.

ووفقاً لمعلومات القناة فإن قرارا الحجر هو نتيجة دعوى مقدمة ضد خليل والنائب غازي زعيتر من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين بوكالته عن اهالي ضحايا انفجار المرفأ للتعسف باستخدامهما حق الدفاع والادعاء وعرقلة مسار العدالة في تحقيقات المرفأ.

وقد أحيا اللبنانيون الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت قبل أيام في خضم تعطل شبه كامل للتحقيق المحلي في الكارثة مع رفض أطراف سياسية التعاون مع المحققين.

وأودى الانفجار -وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق- بحياة ما لا يقل عن 215 شخصا وأوقع آلاف الجرحى وألحق أضرارا بأجزاء من العاصمة اللبنانية.

وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه، لم تسفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول كبير.