حجّار: نتابع مسارات عودة النازحين السوريين مع عواصم القرار

قال وزير الشؤون الإجتماعية “هكتور حجار”: “نتابع مسارات عودة النازحين السوريين مع عواصم القرار والمؤسسات الدولية”.

وأضاف عبر “صوت لبنان” أن جهاز الامن العام هو المسؤول عن الأجانب، وبالتالي هو مسؤول عن الجانب التقني لخطة عودة النازحين السوريين.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بوقف إعادتهم بشكل جماعي، قائلةً إن خطة لبنان “تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي” بالنيابة، ديانا سمعان، إن “السلطات اللبنانية تعمل على توسيع نطاق ما يسمى بـ(العودة الطوعية)، وهي خطة قائمة منذ 4 سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم”.

وحثّت المجتمع الدولي على “مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة”.