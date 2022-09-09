حداد رسمي على وفاة الملكة اليزابيث في لبنان

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة أعلن فيها الحداد الرسمي ‏على وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.‏

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، الملكة الأكثر شهرة في العالم والتي ‏تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 ‏عاماً، الخميس في قصرها في بالمورال، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة ‏في تاريخ العرش الملكي تحيط بها أسئلة كثيرة.‏

ونُكّس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام في لندن الذي تقاطرت إليه ‏جموع غفيرة مساء، وبدأت ردود الفعل المعزية والمشيدة بمسيرتها ‏الطويلة تتقاطر من كل أنحاء العالم.‏

وخلفها تلقائيا ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً، عملا ببروتوكول ‏عمره قرون، بعد أن تبوأت الملكة العرش لمدة قياسية بلغت سبعين عاماً.‏