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حدث خطير على الحدود جنوباً.. قوة إسرائيلية تتسلل إلى لبنان وحزب الله يتصدى!

منذ 20 دقيقة
عناصر ينتمون إلى حزب الله

عناصر ينتمون إلى حزب الله

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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان ان “أثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌قام ‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من ليل يوم الأحد 03-03-2024 باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

كما اعلن انه “أثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا اللبنانية ‌قام ‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من ليل يوم الأحد الاثنين 04 -03-2024 بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر، اعلن حزب الله انه “عند الساعة (1:30) من فجر يوم الاثنين 04-03-2024 ثكنة زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية”.

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