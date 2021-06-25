الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حراك المتعاقدين: لتخصيص بطاقة تمويلية للمتعاقد في التعليم الرسمي

25 - يونيو - 2021
حراك المتعاقدين

حراك المتعاقدين - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

وجه منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور، رسالة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب والوزراء واعضاء اللجنة الحكومية والاتحاد العمالي العام، دعاهم فيها “للعمل السريع على اعطاء المعلم المتعاقد وفي الملاك حقه في البطاقة التمويلية خصوصا في هذه الظروف القاهرة. فحراك المتعاقدين يتوجه اليكم بصفتكم الاعتبارية والتمثيلية والوطنية للعمل مع اللجنة الحكومية المخولة وضع معايير لمن يحق له امتلاك البطاقة، ان يقدم للمعلم المتعاقد بطاقة لانه محروم من حقه في الطبابة والاستشفاء وبدل النقل والراتب الشهري”.

وتمنى “تخصيص المتعاقد في التعليم الرسمي (ثانوي وأساسي ومهني واجرائي ومستعان) بهذه البطاقة والعمل السريع مع اللجان المختصة لحسم الموضوع وانتشال المتعاقد من المآسي والمظالم التي يتخبط بها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: القرار إتُخذ بإعادة إعمار المرفأ
    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    المفتي دريان ووفد علماء من بعلبك عزوا بضحايا حادث عرسال

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    مستشفى- تعبيرية
    كارثة... ووفاة مواطن أمام باب المستشفى