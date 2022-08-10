حراك المتعاقدين: وضعنا خارطة طريق لوزير التربية لعام دراسي معافى

وزع منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور، في بيان، “خارطة طريق لعام دراسي معافى”، تضمنت “رؤية مطلبية وتربوية لمدرسة رسمية متعافية بأركانها وشروطها، طلابا ومعلمين”.

وقال: “قبل أن نعلن توصياتنا، نذكر وزير التربية بحقوقنا النائمة ووعوده التي لم يعمل بها الى الآن ومنها:

– لماذا احتسبت مديرية التعليم الثانوي أسابيع العقد الكامل للثانوي عن العام الدراسي2020-2021 14 أسبوعا، أليس هذا بمخالف لقانون العقد الكامل؟ وهذا ما أوقع الظلم على مئات المتعاقدين الثانويين الذين ظلموا بتعويض كهذا. لماذا لم تتابع معالي الوزير هذا الاجراء غير القانوني؟

– أين العقد الكامل للمتعاقدين الأساسي عن العام الدراسي 2020-2021؟

– أين العقد الكامل عن العام الدراسي 2021-2022؟ زرناك قبل مقاطعتك لنا، وقلت من أشهر إنك مع العقد الكامل، لكن نريد أفعالاً وليس أقوالاً. وزرنا رئيس لجنة التربية واعضاءها، وكلهم أبدوا تأييدهم. ما نريده منك أن تتصل وتتواصل بهم بدءًا من اليوم وتحضهم على اقراره ،لكن هذا لا يكفي،وبعد الإقرار (يفترض) متابعة تنفيذ الاقتراح وتضمينه كامل أسابيع العقد وليس 14 أسبوعًا، وتبليغ ذلك كتابيًا إلى مدير التعليم الثانوي والأساسي.

– معالي الوزير، هذه وزارة تربية وليست مقرًا لتيار حزبي يقوم به بعض الموظفين الحزبيين بمنع قادة “حراك المتعاقدين” من التواصل مع أي مسؤول داخل الوزارة بخلفية حزبية، وسنضطر الى الكشف عن ذلك إذا استمر تهديد الموظفين داخل الوزارة الذين يتواصلون معنا.

– على الوزارة أن تعمل بشفافية وليس بخلفيات حزبية أو تنفيعية من أجل المصلحة العامة. مثلاً عليها إلغاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن برنامجsims التابعة لأحمد الحريري لأن sims أثبت عقمه وعدم صلاحيته وجهوزه، وكان السبب في تأخير دفع الحوافز لمئات المعلمين( متعاقدين،ملاك،مستعان بهم،اجرائي،مكننة،صناديق مدارس…)ومنهم من لم يقبض الى الآن.

– تدخل وزير التربية شخصيًا لحلحلة شوائب دفع مستحقات الفصل الثالث للمتعاقدين الثانوي والأساسي .هل تعلم ان هناك مدارس لم ترسل الى تاريخ اليوم جداولها؟ ارسال الجداول والطلب من الموظفين العمل بالجداول لإرسالها سريعًا ليكون القبض آخر شهر آب.

– توفير المستحقات المالية للأخوة المستعان بهم ثانوي وأساسي عن أشهر نيسان وأيار وحزيران،ودفع المستحقات والحوافز التي لم تدفع من بداية العام لهم ولكل المتعاقدين.

– توفير الموارد المالية لتغطية بدل النقل للمتعاقدين كافة، ودفعها كاملة عن كامل العام الدراسي 2021-2022 والسعي والعمل لتشمل جميع المعلمين.

– العمل سريعًا مع الدول المانحة لزيادة حوافز المعلمين كافة من 90$الى 180$شهريًا ( متعاقدين ،ملاك،مستعان بهم،اجرائي،مكننة،صناديق مدارس).

– العمل على مرسوم وزاري جديد يتضمن رفع أجر ساعة جديد يلحظ الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة .

– دفع رواتب الأخوة في الملاك وبدل نقلهم فورًا.

– توفير منح مالية للطلاب كافة تغطي كلفة تنقلهم طيلة العام الدراسي المقبل عمليًا وليس نظريًا، كما حدث في العام الماضي.

وختم: “بحقوق كهذه نمشي بعام دراسي صحيح”.