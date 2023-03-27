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"حراك المتعاقدين" يُعطي مهلة أخيرة.. وإلّا!

منذ ساعة واحدة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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أعلن “حراك المتعاقدين” في بيان، أنّه “أعطى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مهلة أخيرة حتى يوم الجمعة لصرف الحوافز، وإلا سنُعلن وقف التعليم ووقف ذهاب المتعاقدين إلى الثانويات”.

وكانت رابطة التعليم المهني قد أعلنت “الاستمرار بالإضراب حتى قبض المستحقات”، مشيرة إلى أنّ وزارة التربية لم تدفع حتى الآن بدل الإنتاجية عن الأشهر الـ3، تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول.

وأضافت: “بما أن سبب الإضراب لا يزال قائمًا وهو التسويف والمماطلة والمراوغة والتلكؤ والتنصُّل، ولم ينتفِ بعد، فإننا في الهيئة الإدارية للرابطة مضطرُّون إلى الإصغاء لصوت زملائنا الأساتذة المهمشين المغبونين، وبالتالي إلى الإستمرار بالإضراب حتى ترفع الوزارةُ الظلمَ والغبنَ عنهم وتدفع بدلَ الإنتاجية المُهين والمُذّل لهم”.

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