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حرب القضاة.. مدعي عام التمييز يدعي على المحقق العدلي بقصية مرفأ بيروت!

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يناير - 2023 4:51 مساءً
القاضي غسان عويدات

القاضي غسان عويدات

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قال النائب العام اللبناني غسان عويدات لرويترز (الأربعاء 25-1-2023) إنه استدعى قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد رفضه استئناف القاضي للتحقيقات بصورة مفاجئة.

وقال عويدات في تبادل للرسائل النصية إنه استدعى القاضي طارق البيطار للاستجواب لكنه لم يحدد ما إذا كان وجه إليه اتهامات. وكان مصدران قضائيان قالا في وقت سابق إن عويدات وجه اتهامات للبيطار.

وكان النائب العام التمييزي، قد امر اليوم الأربعاء بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم بشأن الانفجار المدمر.

ويشير قرار عويدات إلى تصاعد معارضة الطبقة الحاكمة في لبنان لجهود القاضي طارق البيطار لاستئناف تحقيقه في الانفجار الذي وقع عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا.

وقال مصدر قضائي رفيع إن عويدات وجه اتهامات للبيطار لكن المصدر لم يكشف عن فحوى هذه الاتهامات.

وأصدر عويدات قرارا اليوم الأربعاء اطلعت رويترز على نسخة منه، جاء فيه أن البيطار ليس لديه الصلاحية لاستئناف تحقيقه وأكد على أن التحقيق ما زال متوقفا.

وأطلق عويدات أيضا سراح جميع المعتقلين فيما يتعلق بالتحقيق “بلا استثناء” لكنه قال إنه سيتم منعهم من السفر.

واستأنف البيطار يوم الاثنين بشكل غير متوقع تحقيقه في الانفجار بعد تدخل سياسي رفيع المستوى وشكاوى قانونية تسببت في توقف التحقيق لأكثر من عام.

وقال مصدر قضائي إن البيطار وجه اتهامات أيضا لمسؤولين كبار، حاليين وسابقين، من بينهم عويدات، لكن المصدر لم يحدد طبيعة الاتهامات الموجهة إلى النائب العام.

    المصدر :
  • رويترز

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