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حرب: "المافيا السياسية فتحت بازار الصراع الطائفي تا ينسوا الناس شو عملوا"

27 - يونيو - 2021
بطرس حرب

بطرس حرب

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غرد الوزير السابق بطرس حرب عبر “تويتر”: “عجيب غريب أمر المافيا السياسية، اللي بعد ما جوعت الناس واذلتهم وفقرتهم، خافت من محاسبتهم، ففتحت بازار الصراع الطائفي تا ينسوا الناس شو عملوا فيهم، ويشدوا عصبهم الطائفي ويتاجروا بحقوق المسيحيين والمسلمين، المطلوب من شعبنا ما ينسى ويحاسب اللي خرب بيتو وهجر اولادو”.

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