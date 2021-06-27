حرب: "المافيا السياسية فتحت بازار الصراع الطائفي تا ينسوا الناس شو عملوا"

غرد الوزير السابق بطرس حرب عبر “تويتر”: “عجيب غريب أمر المافيا السياسية، اللي بعد ما جوعت الناس واذلتهم وفقرتهم، خافت من محاسبتهم، ففتحت بازار الصراع الطائفي تا ينسوا الناس شو عملوا فيهم، ويشدوا عصبهم الطائفي ويتاجروا بحقوق المسيحيين والمسلمين، المطلوب من شعبنا ما ينسى ويحاسب اللي خرب بيتو وهجر اولادو”.

عجيب غريب أمر المافيا السياسية ،اللّي بعد ما جوّعت الناس واذلّتهم وفقّرتهم ،خافت من محاسبتهم ،ففتحت بازار الصراع الطائفيي تا ينسّوا الناس شو عِملوا فيهم ،ويشدّوا عصبهم الطائفي ويتاجروا بحقوق المسيحيين والمسلمين .

المطلوب من شعبنا ما ينسى ويحاسب اللّي خرب بيتو وهجّر اولادو . — Boutros HARB (@Harb_Boutros) June 27, 2021