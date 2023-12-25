حرب مصغرة في الجنوب.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل الطرق في الجليل الأعلى

أعلن حزب الله (الإثنين 25-12-2023)، عن سلسلة من العمليات ضد مراكز لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله إن مقاتليه “قصفوا تجمعا للجيش الإسرائيلي بمنطقة بركة ريشا في القطاع الأوسط من الحدود مع جنوبي لبنان”.

كما أكد استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية، شرق كريات شمونة.

وأفاد الحزب أيضا بقصف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب ثكنة ميتات شمالي إسرائيل.

ومن جهة أخرى، أعلن حزب الله مقتل 2 من عناصره، في هجمات شملت بلدتي ميس الجبل ومركبا، جنوبي لبنان.

كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات مواقع عدة في جنوب لبنان، فيما أعلن المجلس الأعلى للبلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى إغلاق كل الطرق ومداخل البلدات بسبب تواصل قصف حزب الله.

حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب إنه جدد عمليات قصفه لمناطق جنوب لبنان عقب تنفيذه خلال ساعات الليل قصفا بالمدفعية ضد بلدة يارون.

وأضاف أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت خلال الليل والصباح سلسلة من أهداف منظمة حزب الله في لبنان.

وتابع جيش الاحتلال أنه هاجم “مباني عسكرية وبنى تحتية عملياتية” لحزب الله، دون تحديد المواقع.

في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معلومات استخباراتية تلقاها الجيش الإسرائيلية تتعلق بقيام حزب الله بسحب قوات النخبة لديه، المعروفة باسم “كتيبة الرضوان”، من المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تلقى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية تشير إلى أن قوات “الرضوان” انتقلت جزئيا من جنوب لبنان إلى شماله.

وحسب موقع “والا” الإسرائيلي، فإن ذلك يرجع في الغالب إلى “العدد الكبير من الضحايا الذين تكبدهم الحزب منذ 8 أكتوبر”، عندما بدأ تبادل الهجمات مع إسرائيل عبر الحدود.