حركةٌ دبلوماسّية ناشطة.. ورئيس قريباً؟

لايزال البلد يتأرجح في الافق المسدود بينما الفراغ يسود الاجواء اللبنانية وسط تدهور للأوضاع بشكل عام من الناحية الاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية، مع سعر صرف غير ثابت وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، بحيث يسيطر الهدوء السياسي على الاوساط ولكن هل من انفراج جديد؟.

هذا وقد علمت “اللواء” أن بيروت ستكون على موعد مع حركة دبلوماسية ناشطة في الأسابيع القليلة المقبلة، سعياً من أجل تهيئة الظروف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، توازياً مع جهود الدول الممثلة في الاجتماع الخماسي، وسط تعويل داخلي على أن القمة العربية المنتظرة، ستعطي دفعاً قوياً لتعزيز مناخات التفاؤل بإمكانية أن يكون للبنان رئيس في غضون أسابيع، إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها.