الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حركةٌ دبلوماسّية ناشطة.. ورئيس قريباً؟

منذ ساعتين

طاولة الحوار الوطني

A A A
طباعة المقال

لايزال البلد يتأرجح في الافق المسدود بينما الفراغ يسود الاجواء اللبنانية وسط تدهور للأوضاع بشكل عام من الناحية الاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية، مع سعر صرف غير ثابت وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، بحيث يسيطر الهدوء السياسي على الاوساط ولكن هل من انفراج جديد؟.

هذا وقد علمت “اللواء” أن بيروت ستكون على موعد مع حركة دبلوماسية ناشطة في الأسابيع القليلة المقبلة، سعياً من أجل تهيئة الظروف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، توازياً مع جهود الدول الممثلة في الاجتماع الخماسي، وسط تعويل داخلي على أن القمة العربية المنتظرة، ستعطي دفعاً قوياً لتعزيز مناخات التفاؤل بإمكانية أن يكون للبنان رئيس في غضون أسابيع، إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    هذا ما سجله دولار السوق السوداء اليوم
    جثة (تعبيرية)
    العثور على جثة شخص مجهولة في عكار
    مروان شربل
    مروان شربل: غالبية الأحزاب تحاول التهرب من الانتخابات البلدية

    الأكثر قراءة

    نانسي عجرم وعائلتها
    بالصوَر: نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور
    ندى ظلام وزوجها
    وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
    آثار الزلزال المدمر في تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟