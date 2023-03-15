حركة اتصالات على وقع انهيار "الليرة".. فهل من جلسة نيابيّة قريبًا؟

أطلق الانهيار الذي تشهده الليرة اللبنانيّة حركة اتصالات نيابيّة هدفها الإبقاء على التداول بالعملة الوطنيّة الذي يتراجع لصالح الدولار الأميركي.

وتشير معلومات mtv إلى أنّ حركة الاتصالات التي يقودها النائب ميشال ضاهر شملت الكتل المعارضة، خصوصًا المسيحيّة منها، التي سبق لنوّابها أن أعلنوا رفضَهم المشاركة في جلسة تشريعيّة في ظلّ الشغور الرئاسي، بالإضافة الى كتلتَي لبنان القوي واللقاء الديمقراطي.

وتمحورت الاتصالات التي اتّسمت بالإيجابيّة حول الدعوة إلى جلسة تشريعيّة من بندٍ وحيد هو تعديل المادة ٥ من قانون النقد والتسليف ما يسمح لمصرف لبنان بطباعة عملات ورقيّة ذات قيمة عالية.

كما يمكن إضافة بند آخر يتعلّق بالبتّ بمصير الانتخابات البلديّة والاختياريّة مع ترجيح تأجيلها.

وعُلم أنّ هذا الاقتراح سيُطرح في الساعات المقبلة على الرئيس نبيه بري.