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"حركة الأرض" اللبنانية تُناشد: لإيصال هذه الرسالة إلى بوريل!

منذ 21 ثانية
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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ناشدت “حركة الأرض” اللبنانية في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، “إيصال رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزف بوريل، لإعادة النظر جدّيًا في نتائج وتداولات النزوح السوري وضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة للتعامل مع هذه التحديات الحيوية للوضع اللبناني”.

وإذ أعلنت أنّ “استمرار الوجود السّوري في لبنان له تأثيرات كبيرة سلبية، حيث أسهم في تغيير الهوية الديموغرافية للبلاد وزيادة نسبة البطالة بنسبة 15%، وتصاعد نسبة الجرائم بنسبة 65%”، جدّدت التأكيد أنّ “هذا الأمر غير مقبول”.

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