حركة حماس تندد بالقصف الاسرائيلي على لبنان

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الجمعة 7\4\2023 بالعدوان الإسرائيلي على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور في جنوب البلاد.

وورد في البيان “ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم”.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافا تابعة لحماس في جنوب لبنان وكثف هجماته على قطاع غزة، في أعقاب هجمات صاروخية من لبنان استهدفت إسرائيل أمس الخميس 6\4\2023.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان “لن يسمح (جيش الدفاع الإسرائيلي) لمنظمة حماس الإرهابية بالعمل من داخل لبنان ويحمل دولة لبنان مسؤولية كل نيران موجهة تنطلق من أراضيها”.