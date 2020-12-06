استمع لاذاعتنا

حركة شباب لبنان: لتطبيق قانون الدولار الطالبي

منذ دقيقتين
مطالبات باقرار مشروع قانون الدولار الطالبي

مطالبات باقرار مشروع قانون الدولار الطالبي

A A A
طباعة المقال

أوضحت “حركة شباب لبنان” أن “المماطلة في تطبيق قانون الدولار الطالبي والتسويف الحاصل من خلال ابتداع آليات لم تكن موجودة، تارة بحجة إحصاء عدد الطلاب في الخارج وطورا بحجة معرفة أصحاب الحاجة، كلها أساليب تهدف الى التهرب من تحويل الدولار للطلاب الذين يتابعون علمهم في الخارج، وبالتالي تعريضهم لخسارة عام دراسي بأكمله بسبب التعنت وعدم تطبيق القانون”.

ولفتت في بيان، إلى أن “حوالى 10 آلاف لبناني في الخارج يستفيدون من أحكام هذا القانون رقم 193 والذي نص صراحة وبوضوح على المستندات التي على المصارف طلبها من الاشخاص الراغبين بالاستفادة منه، وبالتالي فإن أي ابتداع لآليات جديدة لا قيمة قانونية له ولا يهدف إلا الى التسويف لهدر الحقوق والتضييق على الطلاب وذويهم”.

وأعلنت الحركة أنه “في حال لم يطبق قانون الدولار الطالبي قبل نهاية العام الحالي لانهاء هذه الازمة اللبنانية العابرة للحدود، ستدعو الى التحرك في الشارع في كل المناطق اللبنانية وستتعامل قضائيا مع هذه الوقاحة في مخالفة القوانين اللبنانية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

مطار بيروت
خوف وهلع وإطلاق نار في المطار
طرقات لبنان
تدابير سير على طريق الأوزاعي ابتداء من الغد
اللواء خير
اللواء خير: قدمنا دعماً كبيراً لوزارة الصحة في مواجهة كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

يشير استمرار آلام الظهر إلى الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم
لا تتجهالوها … أعراض “غير متوقعة” للسرطان لدى الرجال
حسن نصر الله
جمهور المقاومة في لبنان يأكل من القمامة وحسن نصر الله هرب
طنين الأذن
بدون أدوية .. إليكم هذه الطريقة لمعالجة طنين الاذن