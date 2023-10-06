حريق كبير وقتلى في سجن زحلة.. ماذا في التفاصيل؟

توفي أربعة أشخاص وسُجلت عدّة حالات اختناق في سجن زحلة، الذي يضم 650 نزيلا، جراء اندلاع حريق داخله، يُقال إنه نتيجة تمرد، بحسب المعلومات الأولية، فيما تحدثت وسائل إعلام عن قيام بعض السجناء باحتجاز أحد ضباط السجن.

وتعمل سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر والدفاع المدني على نقل عدد من المصابين الى مستشفى الرئيس الياس الحكومي لمعالجتهم، فيما وصلت وحدات من الجيش اللبناني إلى محيط السجن.

مولوي يطلب مؤازرة الجيش

ويتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مجريات الوضع، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزف عون متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.

كما تلقى مولوي إتصالا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وضعه بآخر المستجدات.

هذا وكلّف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.