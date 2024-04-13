حرُّ نيسان آتٍ.. إليكم حالة الطقس في لبنان

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يُسيطر على لبنان طقس ربيعي رطب ومتقلب محلياً خصوصاً في المناطق الداخلية مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر الاثنين المقبل حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بكتل هوائية حارة نسبياً تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معها الرؤية أحيانًا ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد.

– السبت: غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية اعتباراً من الظهر.

– الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية اعتباراً من بعد الظهر.

– الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥% و٩٠%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

الضغط الجوي: ١٠١٦ HPA أي ما يعادل: ٧٦٢ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٣.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٠٦.