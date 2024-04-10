حزب القوات: ليس من أسلوبنا اعتماد لغة السلاح

استنكر حزب القوات اللبنانية “ما تعرّض له مقرّ الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا من هجوم مسلح، ومحاولة إلصاق هذا العمل بحزب القوات اللبنانية من خلال تعليق علم حزب القوات على باب المركز”.

وأضاف في بيان أن “مواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية أصبح واجباً علينا جميعًا”.

وتابع البيان: “ليس من أسلوبنا في العمل السياسي اعتماد لغة السلاح، لا بل نحن اليوم من أشدّ المعارضين لهذه اللغة، ومن ضحاياها، وآخر ضحية هو الشهيد باسكال سليمان”.

وختم: “نجدّد حرصنا على العيش المشترك في جديتا كما كل قرى قضاء زحلة، ونطالب القوى الأمنية بمعالجة الموضوع وتوقيف الفاعلين وتسليمهم الى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم”.